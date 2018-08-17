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| | Ученые создали таблетки от рака

Ученые создали таблетки от рака

Сегодня, 19:31

Употребив лекарственное вещество, раковые клетки становятся более податливыми, поэтому облучение становится более эффективным.

Специалисты из Британии смогли сделать практически невозможное – создали таблетки, которые подавляют активность опухоли. Занимались разработкой эксперты из Оксфорда и Francis Crick. Ученые уверены, что капсулы изменят некоторые аспекты онкологической отрасли и помогут огромному количеству людей, нуждающимся в облучении.

Известно, что радиотерапия стоит наравне с хирургическими вмешательствами. Однако при облучении многие сталкиваются с тошнотой, рвотой и болью. В итоге приходится отменять лечение, даже толком его не начав. Прерывание манипуляции приводит к быстрому размножению раковых клеток, что может стать причиной летального исхода.

К счастью, ученые из Великобритании создали блокатор самовосстонавливания патологических клеток. Благодаря таблеткам раковые клетки становятся податливыми и их можно более быстро уничтожить радиотерапией.


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