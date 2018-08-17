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| | Старение организма и ранняя смерть: Ученые рассказали об опасности низкоуглеводных диет

Старение организма и ранняя смерть: Ученые рассказали об опасности низкоуглеводных диет

Сегодня, 17:36

Специалисты провели масштабное исследование и доказали, что питание с низким потреблением углеводов, также как и с высоким, вредит организму.

 

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения провели масштабное исследование для того, чтобы выяснить, как режим питания влияет на здоровье человека и продолжительность жизни. В течение 25 лет специалисты наблюдали за 15,5 тысячами испытуемых в возрасте от 45 до 64 лет. За время эксперимента скончалось более шести тысяч респондентов. Результаты показали, что продолжительность их жизни прямо зависела от режима питания: так у тех, кто употреблял еду с низким содержанием углеводов она сократилась на 20 процентов – до 79 лет в среднем. Те, кто предпочитал еду с высоким содержанием углеводов, прожили в среднем 82 года, а те, кто питался сбалансированно, - 83. В связи с этим ученые рассказали об опасности низкоуглеводных диет. Специалисты уверяют, что замена хлеба, макарон, риса и сахара белками и жирами, особенно мясом, ведет к старению организма и повышению риска ранней смерти. Ученые при этом допускают вариант с растительной пищей: она менее опасна для здоровья организма. Эксперты отмечают, что углеводы должны становить не менее 40 и не более 70 процентов ежедневного рациона.

Следует отметить, что эксперты предлагают способ похудения без диет и тренировок, и это йога. По утверждению специалистов, всего 15 минут в день и пять асан могут в этом помочь: джану вакшасана, поза героя, ардха матсиендрасана, ардха чакрасана, сарвангасана.


Виктория Озерова
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