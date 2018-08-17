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Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине

Сегодня, 16:15

По словам микробиолога Бенджамина Вулфа из Университета Тафтса, взаимодействие бактерий внутри сыра даст возможность открыть новые грани.

Учёный заявил, что считает изготовление сыра искусством и наукой. Как и в других ферментированных продуктах, вроде закваски, в сыре брожение происходит благодаря бактериям, дрожжам и плесени. Уникальные микробы придают ему особую текстуру и аромат, а также участвуют в создании толстой корки, позволяющей сохранить внутри необходимую влагу.

Важно разобраться в механизме движений бактерий, и тогда это поможет в медицине. Прорыв удастся совершить, если получится понять, что именно влияет на поведение микробов, чтобы в дальнейшем направлять их так, как необходимо учёным. Это позволит создавать эффективные лекарства, включая вакцины от опасных инфекций.


Ирина Летинская
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