Уже в 2018 году Иисус явится людям, о чем рассказал ученик старших классов, обладающий даром предвидения.

Зарубежные СМИ пишут о том, что «австралийский Мессинг» объявил дату пришествия Христа на Землю. Школьника из Австралии сравнили со знаменитым ясновидящим благодаря тому, что тот демонстрирует уникальные и удивительные способности к экстрасенсорике. Журналистам мальчик признался, что узнал дату пришествия Бога во сне – это случиться в августе 2018 года.

Кстати, верующие люди верят в то, что во время второго пришествия Иисуса Христа воскреснут мертвые, а живые изменяться, при этом сам Сын божий будет выглядеть как-то иначе. Однако, перед пришествием Бога, Дьявол, согласно христианской мифологии, должен отправить на Землю Антихриста.

Тем временем ученые расшифровали послание шумеров, в котором говорится о приближении к планете некого огромного космического тела. Эксперты считают, что в пророчестве речь идет о приближении Нибиру – с нашей планетой она должна столкнуться примерно в 2158 году. Однако, к тому времени на Земле должны жить «аннунаки», рост каждого около 5 метров, о чем также пишут шумеры.