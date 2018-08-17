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| | Севастопольские ученые разработали метод превращения взрывчатки в удобрения

Севастопольские ученые разработали метод превращения взрывчатки в удобрения

Сегодня, 15:32

Специалисты обнаружили набор микроорганизмов, способных перерабатывать боеприпасы. Процесс «обезвреживания» занимает около двух недель.

В пресс-службе Севастопольского государственного университета проинформировали, что ученые вуза разработали метод превращения взрывчатки в удобрения. По словам авторов исследования, их способ позволяет переработать даже тротил и гексогенсодержащие отходы. «Обезвреживание» позволяет совершить уникальный набор микроорганизмов. Для этого боеприпас с удаленным взрывателем помещают в бассейн с микроорганизмами. Там они его вскрывают и превращают в материал, который по международной классификации относится к четвертому классу «не опасно». Далее полученную смесь можно легко превратить в удобрение: материал нужно засыпать вермикультурой и «настоять» 90 суток, после чего биогумус подвергают эмульгации.

Разработанная севастопольскими учеными технология отличается от других способов утилизации боеприпасов своей безопасностью для окружающей среды и минимальным участием человека в ее проведении. Это в будущем может помочь отказаться от экологически вредных подрывов.


Виктория Озерова
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