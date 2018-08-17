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| | У Крымского моста археологи нашли останки вымершего предка кита

У Крымского моста археологи нашли останки вымершего предка кита

Сегодня, 15:22

Эксперты подчеркивают уникальность находки, так как обычно удается обнаружить только части скелета.

В Крыму во время строительства железной дороги к недавно возведенному Крымскому мосту местные археологи нашли останки вымершего предка кита. Окаменевшие кости большого млекопитающего пролежали в геологическом слое почвы приблизительно 10 млн лет. Ученые смогли обнаружить кости древнего животного под метровым слоем земли.

Эксперты подчеркивают редкость данной находки, ведь обычно ученым удается найти только отдельные части или кости скелета. В Крыму археологам повезло найти все кости, относящиеся к одному экземпляру млекопитающего. В настоящий момент на месте раскопок работают около тысячи научных специалистов.

По предварительным данным, удалось найти представителя цетотерий, существовавшего на Земле в период миоцена и до раннего плиоцена. Длина тела этого древнего животного могла достигать 8 метров. Окаменелости цетотериев находили в теплых внутренних морях Румынии, Украины, России, Австрии, Грузии, Молдовы, Турции и США.


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