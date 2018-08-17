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| | Американские археологи обнаружили в Белизе порталы майя в «подземный мир»

Американские археологи обнаружили в Белизе порталы майя в «подземный мир»

Сегодня, 15:07

Остатки водоемов правильной формы и церемониальной платформы нашли в район Кара-Бланка. Ученые предполагают, что майя использовали их для жертвоприношений.

 

Ученые из Университета штата Иллинойс в Урбане-Шампейне (США) проинформировали о раскопках в районе Кара-Бланка в Белизе, где когда-то были поселения майя. Американским археологам удалось обнаружить порталы древнего народа в «подземный мир». Они представляют собой остатки двух водоемов круглой формы и церемониальную платформу. Первые водоем и площадка были датированы 800-900 годами до нашей эры. Тогда данные территории переживали сильную засуху, поэтому ученые предполагают, что майя использовали находки для ритуалов, а именно жертвоприношений богу дождя Чаку. Специалисты отмечают, что такие обряды были частью культуры майя, а водоемы они считали порталами в подземный мир. Около церемониальной платформы археологи нашли более тысячи людских черепов. Второй водоем оказался старше: его датировали 600 голом до нашей эры. Специалисты предполагают, что майя также использовали его для обрядов, но без людских жертв.

 

Следует отметить, что недавно британские СМИ обнаружили в календаре майя «Цолькин» секретный код. Заявивший о нем археолог-любитель Тимоти Алан утверждает, что код позволяет открывать порталы для путешествий во времени. Он даже создал на его основе карту для таких «визитов».


Виктория Озерова
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