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| | На Луне нашли огромный НЛО в форме треугольника

На Луне нашли огромный НЛО в форме треугольника

Сегодня, 13:03

Исследование земного спутника в последнее время все больше занимает жизнь ученых-астрономов.

 

Недавно эксперты нашли на поверхности Луны треугольный объект, который был ими назван космическим кораблем. Изучая фотографии последней лунной миссии, уфологи натолкнулись на изображения лежащий якобы НЛО. Своей формой он напоминает треугольник очень больших габаритов.

НЛО мог посетить Луну в давние времена, его возраст явно превышает сотни тысяч лет. Предполагается, что инопланетяне могли не справиться с управлением и объект рухнул вниз. Чтобы точно понять, внеземной корабль это или нет, ученым нужно добыть более качественные снимки и найти предмет спора.

Ранее три кольцевых НЛО пролетели в небе над Британской Колумбией. Корабли отличались друг от друга цветами. Уфологи считают, что это явно не солнечные блики, к тому же имеется много сообщений о появлении светящихся НЛО в ночное время суток.


Никита Готский
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