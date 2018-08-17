Ученые доказали его эффективность с помощью испытаний. Прибор уже прошел патентирование, его планируют применять в различных областях медицины.

Старший руководитель проектного отдела фонда «Сколково» Владимир Егоров проинформировал СМИ, что российские инженеры создали уникальный ледяной шлем от инсульта и «белой горячки». Устройство было разработано в рамках проекта «Криотехномед». Шлем представляет собой антропометрический аппарат с системой трубок, подключенных к другому устройству – своеобразному холодильнику, в котором содержится жидкий хладагент температурой не выше 32 градусов Цельсия. Разработанный российскими учеными охлаждающий шлем относится к второму поклонению устройств для терапевтической гипотермии – избирательного понижения температуры различных частей тела (в основном головы) с возможностью контролировать ее неинвазивными методами и управлять теплоотделением. Аппарат уже прошел клинические тестирования. В экспериментах приняли участие около 600 респондентов. Устройство оказалось эффективным при инсульте и различных травмах головы. Ученые установили, что применение его в первые часы после патологических состояний позволяет снизить смертность пациентов почти в два раза. Аппарат уже запатентован, его планируют применять в наркологии, неврологии, неонатологии, артрологии и спортивной медицине.

Инженеры «Сколково», продолжая проект «Криотехномед», изучают возможности терапевтического применения холода в других областях медицины.

Виктория Озерова