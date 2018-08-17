Учёные сделают радиотерапию безопасной для онкобольных

Прорыв британских учёных в лечении рака нацелен на ахиллесову пяту опухолей. Воздействуя на их главный источник восстановления, дозы радиотерапии можно сделать безопасными.

Разработкой учёных из Института Фрэнсиса Крика заинтересовалось несколько крупных фармакологических компаний мира, готовых сделать крупные инвестиции в создание препарата. Лекарство блокирует белок Pol-theta, необходимый раковым клеткам для регенерации. Учёные собираются воздействовать на белок – это сделает раковые клетки слабее и уязвимее.

Таким образом медики смогут значительно уменьшить дозы радиотерапии, которая, порой, приносила больше вреда, чем пользы. Ведь лучевое воздействие поражало не только раковые, но и здоровые клетки, ухудшая здоровье и ослабляя организм. Первые исследования на реальных онкобольных планируют начать в течение следующих 5 лет. Участие смогут принять пациенты с раком молочной железы, предстательной железы, яичников и кишечника.

Елизавета Трюфель