«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

В Саратове грабителя магазина с пистолетом «обезвредила» продавец Учёные сделают радиотерапию безопасной для онкобольных «Золотые печеньки»: фанаты раскритиковали приторную пошлость завтрака Рудковской Сергей Шнуров отпраздновал развод с Матильдой случайным сексом в Италии Телеинтервью бывшего директора ЦРУ контролировали НЛО Tesla обвинили в шпионаже за сотрудниками Звезда сериала «Убойная сила» Евгений Леонов-Гладышев попал в реанимацию Сергей Семак рассказал, как Дзюба отомстил за слова Лукашенко о «ползающем «Зените» Ученые: человек и робот смогут говорить на одном языке Волочкова бросила вызов хейтерам и показала грудь Ярко-желтое платье Ким Кардашьян восхитило поклонников в Майами «Чего ради?»: Садальский назвал арест Серебренникова «имиджевой потерей государства»
| | Учёные сделают радиотерапию безопасной для онкобольных

Учёные сделают радиотерапию безопасной для онкобольных

Сегодня, 11:44

Прорыв британских учёных в лечении рака нацелен на ахиллесову пяту опухолей. Воздействуя на их главный источник восстановления, дозы радиотерапии можно сделать безопасными.

Разработкой учёных из Института Фрэнсиса Крика заинтересовалось несколько крупных фармакологических компаний мира, готовых сделать крупные инвестиции в создание препарата. Лекарство блокирует белок Pol-theta, необходимый раковым клеткам для регенерации. Учёные собираются воздействовать на белок – это сделает раковые клетки слабее и уязвимее.

Таким образом медики смогут значительно уменьшить дозы радиотерапии, которая, порой, приносила больше вреда, чем пользы. Ведь лучевое воздействие поражало не только раковые, но и здоровые клетки, ухудшая здоровье и ослабляя организм. Первые исследования на реальных онкобольных планируют начать в течение следующих 5 лет. Участие смогут принять пациенты с раком молочной железы, предстательной железы, яичников и кишечника.


Елизавета Трюфель
Новости по теме
Учёные «научили» раковые клетки разрушать опухоли
Учёные «научили» раковые клетки разрушать опухоли

Медики представили сразу два инновационных метода лечения онкологии.

Медики совершили прорыв в изучении болезни Альцгеймера
Медики совершили прорыв в изучении болезни Альцгеймера

Учёные нашли белок, разрушающий клетки мозга человека.

Учёные сумели «отключить» раковые клетки в яичниках
Учёные сумели «отключить» раковые клетки в яичниках

Специалисты из Британии обнаружили метод, который предотвращает развитие злокачественных образований.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости