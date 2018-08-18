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| | Ученые рассказали о новой пользе завтраков

Ученые рассказали о новой пользе завтраков

Сегодня, 06:40

Углеродная нагрузка перед физкультурой помогает телу быстрее расщеплять углеводы и переваривать пищу после упражнений.

Научные сотрудники Университета Бата провели исследование, пригласив 12 мужчин, назначив каждому из них специальный протокол. От респондентов требовалось пройти глюкозотолерантный тест после 3-часового перерыва после завтрака; 2-часового отдыха и часовой тренировки после приема завтра; после 2-часового отдыха и часовой тренировки, перед которой мужчины не принимали пищу. Утром респонденты обязывались съесть порцию каши с молоком.

В результате специалисты поняли, что завтрак перед тренировкой увеличивает скорость метаболизма углеродов, а также меняет уровень сахара крови на протяжении двух часов после нагрузки. Таким образом, утренний прием пищи заметно влияет на обмен веществ, ускоряя его. Открытие ученых из Университета Бата может стать полезной в вопросах профилактики многих недугов, связанных с обменом веществ, включая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее ученые доказали новую пользу физических упражнений. Усвоение очередного моторного навыка проходит оперативнее, если после обучения заниматься спортом не менее 15 минут. Это позитивно воздействует на восстановление людей, перенесших инсульт.


Никита Готский
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