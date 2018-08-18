Учёные назвали точное время древней катастрофы

Учёные из США определили время извержения вулкана Сантарин, которое разрушило остров Тира. Ранее время Минойского извержения было лишь приблизительным.

Специалисты исследовали более 280 деревьев-долгожителей, расположенных на территории Ирландии и Северной Америки. Так как вследствие извержения падает прозрачность атмосферы по всей планете, и глобально падает температура, то кольца у деревьев становятся тоньше. С помощью радиоуглеродного анализа этих колец учёные определили их точный возраст. Были обнаружены в разных образцах похожие кольца, их возраст достигал 3600 лет. Именно столько лет назад и произошло извержение.

Напомним, что Извержение Санторинского вулкана разрушило остров Тира, загубив процветающую минойскую культуру, полностью похоронив крито-минойскую цивилизацию. Взрыв был мощностью сравнимой с несколькими сотнями взрывов бомб, взорванных в Хиросиме. Кто знает как бы дальше развивалась эволюция, по какому пути бы пошла культура и наука, если бы этого извержения не произошло. Остаётся только гадать, природа зачастую бывает к людям беспощадна.

Святослав