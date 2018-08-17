Ученые: человек и робот смогут говорить на одном языке

По убеждению научных сотрудников из Колледжа бизнеса Дебби и Джерри Айви, взаимопонимание между человеком и компьютером – необходимый шаг в дальнейшем развитии электронных технологий. На фоне существующих проблем в этой области есть надежда на частичное «очеловечивание» машины.

Ученые столкнулись с парадоксальным казусом: человек, программируя компьютер, сам сталкивается с невозможностью говорить с ним на одном языке. Всё дело в лингвистических разногласиях, считают они. Компьютер, чётко работая в рамках заданных алгоритмов, часто не может разобрать все нюансы и оттенки человеческой речи. Заданные программы, в силу своей объективной ограниченности, не в состоянии охватить весь спектр лингвистических особенностей пользователя. В качестве яркого примера приводятся голосовые помощники Google, Siri и Alexa, которые, в случае отступления от заданных параметров запроса, оказываются в тупике.

Поэтому разработчики новых программ взялись за создание более совершенных технологий с более глубоким охватом насущного языкового вопроса. При апробации использовали 50 тысяч пар предложений различной длины, уровня формулировки и структурного построения. Правильность ответа компьютера составила около 85%. Специалисты Колледжа бизнеса уверены, что эти разработки дадут возможность создания роботов, имеющих свою речевую функцию и понимающих в максимальной мере человеческий язык.

Дмитрий Брокгауз