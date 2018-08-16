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| | Учёные узнали, как замедлить развитие рака

Учёные узнали, как замедлить развитие рака

Сегодня, 23:10

Исследование проводили научные сотрудники Университета Мэриледа и Института биомедицины, опубликовав итоги работы в одном из научных журналов.

 

Медики считают, что снижение pH внутри раковых клеток может сделать их более кислыми и замедлить рост и продвижение болезни по организму. Сотрудники ВУЗов рассматривают щелочи pH клеток как эволюционное преимущество. Им удалось найти подход системной биологии для применения целевой уязвимости против раковых клеток.

Ученые использовали в новом исследовании сведения предыдущих биохимических анализов и базу данных по экспрессии генов раковых клеток для создания вычислительной модели, анализирующей активность pH. Если медики смогут понять, как метаболизм функционирует в разных средах pH, то в дальнейшем они сумеют определить изменения в раковых клетках, когда те пытаются выживать и расти.

Эксперты выяснили, что онкологические клетки пролиферируют больше с внутриклеточным щелочным pH, из-за чего они становятся более уязвимыми под кислым pHi. Им также удалось найти метаболические ферменты с самой большой активностью при щелочных элементах при развитии рака, которые теперь можно применять как вероятные терапевтические мишени.


Никита Готский
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