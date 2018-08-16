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| | Ученые назвали композитора песни The Beatles

Ученые назвали композитора песни The Beatles

Сегодня, 22:52

Продолжительное время эксперты не могли прийти к общему мнению, кто из участников группы написал «In My Life».

 Музыканты Пол Маккартни и Джон Леннон подписывали сочиненные песни как Леннон/Маккартни, но поклонники The Beatles все равно догадались, кто написал каждую конкретную песню. Однако фанаты не смогли прийти к единому мнению относительно композиции «In My Life» из альбома Rubber Soul. Недавно ученые разрешили давний спор и с большой степенью достоверности назвали композитора данной песни.

Исследованием занялись три научных специалиста из Гарвардского университета. Песни Маккартни и Леннона, вышедшие в 1962-1966 годах, разделили с учетом пяти компонентов: четырехтактные контуры, униграммы и биграммы мелодий, униграммы и биграммы аккордов. Другой ученый прослушал около 70 песен Леннона/Маккартни, особое внимание обращая на переходы между нотами и аккордами.

В итоге специалисты оказались на убеждены, что Пол Маккартни в середине создания песни вмешался и добавил свое звучание, однако, его участие приравнивают не более, чем к 0,018%. Большую часть песни написал Джон Леннон.


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