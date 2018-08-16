Исследователи обнаружили еще одно отличие между мужчинами и женщинами

Дамы могут в значительной мере хуже реагировать на движения и более медленнее их распознавать, нежели представители сильного пола.

Американские исследователи, обнаружившие еще одно отличие между мужчинами и женщинами, выяснили это после проведения опыта с компьютером и людьми. Ученые позвали для участия в эксперименте здоровых представителей обоих полов и лиц с аутизмом. Им всем показывали полоски на мониторе, передвигавшиеся на большой скорости, после чего пропадавшие. От людей требовалось установить направление линий, нажав нужную кнопку.

Как оказалось, мужчины реагировали оперативнее женщин, несмотря на присутствие или отсутствие аутизма. Они выполняли задачу за 0,1 секунды, тогда как дамы справлялись только за 0,12-0,13 секунд.

Никита Готский