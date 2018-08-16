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| | Ученые: Найден способ предсказать продолжительность жизни

Ученые: Найден способ предсказать продолжительность жизни

Сегодня, 22:38

Эксперты узнали, что женщины, чьи матери доживали до 90 лет, с большей вероятностью могут стать долгожительницами. Результаты научного исследования обнародованы в MedicalXpress.

 

Научные сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли способ предсказать продолжительность жизни после того, как проанализировали данные 22 тыс. женщин в период постменопаузы. Исследование получило название Women's Health Initiative.

Ученые обнаружили, что существует тесная взаимосвязь между продолжительностью жизни родителей и их потомков. Они также обратили внимание на наследственность, развитие хронических болезней и подверженность организма изменениям окружающей среды.

В ходе исследования выяснилось, что у индивидов, чьи матери доживали до 90-летнего возраста, есть возможность повторить показатель родителя. Если мать женщины скончалась, не дожив до 60 лет, то в 40% случаев ее ждет та же неутешительная учесть.


Татьяна Преображенская
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