Vollebak создала первую в мире куртку из графена

Передовой двухмерный материал впервые использовали для пошива одежды.

Британская компания Vollebak, известная смелыми экспериментами с материалами одежды, создала первую в мире куртку из графена. Передовой материал использовали ранее при создании транзисторов, чувствительных сенсоров, в оптике, электронике, но никогда в пошиве вещей для повседневного ношения.

Графен наносили на ткань при помощи напыления, также использовали полиуретан, и объединяли полученное соединение с нейлоном. Разработчики говорят, что такое сочетание материалов позволяет куртке защищать своего носителя от ветра, препятствовать размножению бактерий, но при этом сохранять устойчивость к механическим повреждениям, не накапливать влагу и оставаться проницаемым для большинства жидкостей и газов.

Черная матовая куртка из графена уже доступна к приобретению на сайте производителя. Vollebak сообщает, что покупатели новинки смогут вписать свое имя историю развтия графена.