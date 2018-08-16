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| | Vollebak создала первую в мире куртку из графена

Vollebak создала первую в мире куртку из графена

Сегодня, 22:15

Передовой двухмерный материал впервые использовали для пошива одежды.

 Британская компания Vollebak, известная смелыми экспериментами с материалами одежды, создала первую в мире куртку из графена. Передовой материал использовали ранее при создании транзисторов, чувствительных сенсоров, в оптике, электронике, но никогда в пошиве вещей для повседневного ношения.

Графен наносили на ткань при помощи напыления, также использовали полиуретан, и объединяли полученное соединение с нейлоном. Разработчики говорят, что такое сочетание материалов позволяет куртке защищать своего носителя от ветра, препятствовать размножению бактерий, но при этом сохранять устойчивость к механическим повреждениям, не накапливать влагу и оставаться проницаемым для большинства жидкостей и газов.

Черная матовая куртка из графена уже доступна к приобретению на сайте производителя. Vollebak сообщает, что покупатели новинки смогут вписать свое имя историю развтия графена.


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