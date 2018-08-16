Медики: Перелом члена может привести к смерти

В этом на своем опыте едва не убедился 36-летний житель Индии. 100 миллиграммов виагры и невинная забава ребенка спровоцировала у молодого мужчины травму интимного характера.

Столкнувшись с подобным случаем, медики решили оперативно расставить все точки над «i» в этом вопросе. Американские медики и специалисты медцентра горы Синай пришли к заключению, что молодой индус злоупотребил препаратами, использующимися для лечения нарушений эрекции. Позже выяснилось, что 36-летний мужчина принял 100 миллиграммов виагры.

Травмы пениса подобного рода редко, но все же случаются, и могут привести к летальным последствиям. Главной ошибкой жителя Индии стало то, что он пытался подавить эрекцию с помощью рукоблудия, причем весьма энергичного. Ситуацию усугубила и запоздалая реакция, наблюдавшаяся в конкретном случае. Из-за этого мужчина и переборщил с медикаментозным возбудителем – эффекта долго не наблюдал.

Пациент с жалобами на боль, опухоль и деформацию пениса обратился к правоохранителям спустя сутки после печального происшествия. Оказалось, что на эрегированный половой орган прыгнул малолетний ребенок – мужчина находился утром в постели, а малыш решил поиграть с папой. В итоге – получилась травма. Неудачливый любовник подвергся хирургическому вмешательству – ему сделали разрез в области гематому и наложили за тем плотный жгут. Врачи предупреждают, что медлить с такими травмами опасно – перелом члена может привести к смерти. Теперь мужчине придется проходить двухнедельную реабилитацию.

Специалисты отмечают, что несвоевременное обращение за помощью чревато хронической эректильной дисфункцией, искривлением детородного органа и боль при каждом половом контакте. Иногда повреждение пениса вызывают слишком страстные движения любовников во время соития, а также во время использования в интимных играх сложных сексуальных поз. в случае с индусом, причиной перелома стала механическая травма, но от вышеперечисленных моментов никто не застрахован.

Дарья Светозарова