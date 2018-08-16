«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

НЛО в форме кольца был замечен в Бразилии Музыкант «Братьев Гримм» женился на своей поклоннице Дрю Бэрримор собирается создать «Оргазматрон» для Гвинет Пэлтроу Певица Бьянка поведала фанатам о гадких предпочтениях в пище Её не спасти: Дана Борисова готова рассказать всю правду о Волочковой Джон Траволта спустя 40 лет воссоединился со своей подружкой из «Бриолина» Анна Хилькевич подарит 30 тысяч рублей тому, кто угадает имя её ребёнка Крах инста-империи: Какую цену заплатят за свой развод Рита Дакота и Влад Соколовский Резиновая кукла: Фанаты перестали узнавать Ким Кардашьян В Африке ради ритуального жертвоприношения обезглавили ребёнка и раскололи череп Google расширила программу оплаты за поиск уязвимостей «Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов
| | Астрономы оценили шансы на открытие внеземного разума

Астрономы оценили шансы на открытие внеземного разума

Сегодня, 20:59

Ученые изучили химический состав почти двадцати планетарных систем, и нашли много похожего.

 Астрономы из обсерватории Джимини на Гавайях оценили шансы на открытие внеземного разума благодаря изучению химического состава около двадцати планетарных систем. Оказывается, «составные элементы» всех планет аналогичны с земными, а многие даже выглядят похоже.

Это свидетельствует о том, что в Млечном Пути должны существовать планеты, похожие на Землю. Это открытие подрывает гипотезу «уникальной Земли», согласно которой в Галактике есть только одна разумная форма жизни – люди. Телескопы на нашей планете не обладают достаточной мощностью для наблюдения за «сестрами-близнецами» Земли, поэтому исследователи решили исследовать мертвые звезды, а точнее приближенные к ним некогда планеты, уничтоженные взрывом звезды. Всего удалось исследовать химический состав 18 мертвых звезд, которые находятся ближе всего к Земле.

Выяснилось, что многие из звезд, уничтоженные взрывом своего солнца, содержали в себе «земной» кальций, магний», железо, кремний и прочие химические элементы. Более того, во время одного из исследований удалось даже найти следы воды.


Новости по теме
Физики из Британии оценили шансы на встречу землян с инопланетянами
Физики из Британии оценили шансы на встречу землян с инопланетянами

 Многочисленные исследования показывают, что во Вселенной есть экзопланеты, похожие на Землю и имеющие все шансы на зарождение жизни. Специалисты попытались…

Карельские ученые сделали важное открытие о формировании Земли
Карельские ученые сделали важное открытие о формировании Земли

Карельские ученые, изучая геологические горизонты с вкраплениями залежей галита, выдвинули гипотезу, в случае подтверждения которой он претендуют на открытие…

Найдена потенциально обитаемая «сестра Земли» вблизи от Солнца
Найдена потенциально обитаемая «сестра Земли» вблизи от Солнца

Астрономы из Японии нашли потенциально заселенную живыми организмами «сестру Земли» неподалеку от Солнца. Эта планета находиться в «зоне жизни», следовательно,…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости