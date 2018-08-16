Астрономы оценили шансы на открытие внеземного разума

Ученые изучили химический состав почти двадцати планетарных систем, и нашли много похожего.

Астрономы из обсерватории Джимини на Гавайях оценили шансы на открытие внеземного разума благодаря изучению химического состава около двадцати планетарных систем. Оказывается, «составные элементы» всех планет аналогичны с земными, а многие даже выглядят похоже.

Это свидетельствует о том, что в Млечном Пути должны существовать планеты, похожие на Землю. Это открытие подрывает гипотезу «уникальной Земли», согласно которой в Галактике есть только одна разумная форма жизни – люди. Телескопы на нашей планете не обладают достаточной мощностью для наблюдения за «сестрами-близнецами» Земли, поэтому исследователи решили исследовать мертвые звезды, а точнее приближенные к ним некогда планеты, уничтоженные взрывом звезды. Всего удалось исследовать химический состав 18 мертвых звезд, которые находятся ближе всего к Земле.

Выяснилось, что многие из звезд, уничтоженные взрывом своего солнца, содержали в себе «земной» кальций, магний», железо, кремний и прочие химические элементы. Более того, во время одного из исследований удалось даже найти следы воды.