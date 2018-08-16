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| | Из-за недосыпа возникает вирус одиночества – Ученые

Из-за недосыпа возникает вирус одиночества – Ученые

Сегодня, 18:47

Эксперты выяснили, что человек, страдающий нарушениями сна, может быть опасным для окружающих.

 

Американские специалисты пришли к заключению, что из-за недосыпа возникает, так называемый, вирус одиночества. Бессонница культивирует в человеке чувство одиночества и социальной изоляции, однако главная опасность в том, что этими чувствами носитель может заражать окружающих.

Ранее эксперты уже писали о том, что одиночество повышает риск развития старческого слабоумия, сердечно-сосудистых заболеваний, а также подталкивает к злоупотреблению спиртным. Однако тогда ученые не могли наверняка сказать, являются ли нарушения сна факторами возникновения социальной изоляции. На этот вопрос решили ответить сотрудники Университета Беркли в штате Калифорния. В эксперименте приняли участие 18 человек без проблем со здоровьем. все они были в возрасте от 18 до 24 лет.

Сначала все добровольцы спокойно спали , а руководители исследования замеряли их мозговую активность. После часть людей уводили в лабораторию и лишали их сна. наутро им задавали вопросы об их самочувствии, настроении, уровне тревожности. Далее следовали два теста. В первом тесте у участников определяли уровень социального взаимодействия, а во втором добровольцы снимались в двадцатиминутном ролике и говорили на темы, не связанные с экспериментом. В первом случае не выспавшиеся испытуемые находились в комнате с людьми, которым повезло получить суточную норму сна. Тогда руководитель эксперимента начинал приближаться к человеку и когда испытуемые чувствовали себя некомфортно, они останавливали экспериментатора.

Второй тест проходил виртуально: испытуемый сидел в другой комнате, но визави мог видеть. Он подавал сигнал, когда экспериментатор приближался на критическое расстояние.

Затем опыт повторили с неодушевленными предметами: лампой или стулом. Оказалось, что выспавшиеся участники охотно подпускали к себе людей на расстояние в 35-38 сантиметров, а проведшие бессонную ночь останавливали визави уже на расстоянии в 45 сантиметров. Затем ученые предложили отсмотреть 20-минутные ролики посторонним людям, не рассказывая, спали они или нет – как результат, чувство одиночества и дискомфорта передалось. Эксперты подытожили, что чем меньше человек спит, тем меньше хочет общения и для остальных кажется угрюмым и отталкивающим.


Дарья Светозарова
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