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| | В египетской гробнице нашли старейший сыр с множеством древних бактерий

В египетской гробнице нашли старейший сыр с множеством древних бактерий

Сегодня, 17:57

Находке примерно три тысячи двести лет. На первый взгляд итальянские и египетские археологи не нашли в нем ничего необычного – как и современные сыры он изготовлен из козьего или овечьего молока, но предназначался явно не для людей.

 

Ученые сделали такой вывод на основе того, что продукт, вероятно умышленно, был заражен бактериями бруцеллами, которые смертельно опасны для человека. Они заражают homo sapiens бруцеллезом. В остатках сыра находилось множество древних бактерий. Сначала обнаружение египетской гробницы в некрополе Саккара произошло в 1885 году. Она располагалась в 30 километрах от Каира. принадлежало захоронение некоему Птамесу, высокопоставленному вельможе, управляющему городом Мемфисом. Кроме этого, он командовал армией фараона Сети I, правившего в 1290-1279 годах до нашей эры, а затем фараона Рамзеса II, чье правление пришлось на 1279-1213 годы до Рождества Христова. Тогда находку не удалось внести в реестр, и она была утрачена. повторное обнаружение произошло уже в 2010 году.

В 2013-2014 годах итальянские и египетские археологи под руководством Энрико Греко нашли в гробнице потайное помещение, очевидно, кладовую. в ней находилось множество разбитых емкостей, а в одной из них эксперты выявили содифицированную белую субстанцию, а также материю, которой продукт накрыли при закладке. Хромато-масс-спектрометрия помогла идентифицировать продукт как старейший сыр: в его составе были найдены белки и их фрагменты, в частности был найден казеин, свойственный для молока коров, коз и овец. Помимо этого, в составе сыра нашли бруцеллы. Сам по себе вызываемый ими бруцеллез не опасен, одна он провоцирует серьезные осложнения.


Дарья Светозарова
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