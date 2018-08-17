Машине пока не хватает рта для лучшего копирования людей. Разработчик планирует исправить это, установив механический аналог губ в новой версии машины.

В Японии создали робота, повторяющего мимику человека. Изобретение являет собой модель человеческой головы с реалистическими глазами, вращающимися в двух направлениях. Над глазами находятся веки, которые функционируют за счет моторов. Над веками присутствуют брови: гибкий провод с тремя степенями свободы. Это позволяет роботу изгибать брови для отображения мимики.

Работает машина вместе с веб-камерой ноутбука. Он узнает ближайшего к нему человека и устанавливает положение частей его внешности в реальном времени. Функционирует робот в двух режимах: повторяет мимику человека и фиксирует на нем взгляд.

Ранее в Люксембурге сконструировали механизм QTrobot. Аппарат собирает информацию о жизни и развитии детей с аутизмом с последующей передачей данных медикам. Позже американские специалисты выяснили, что отсутствие рта у роботов больше всего пугает людей. Они провели исследование и изучили черты лица машин и восприятие их людьми.

Никита Готский