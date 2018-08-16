Ученые доказали, что в Древнем Египте мумифицировали до появления фараонов

Ученые провели химический анализ хорошо сохранившегося трупа возрастом 5,5-5,7 тысяч лет. Более сотни лет он хранился в музее, но ни разу не был обследован.

Научные сотрудники Йоркского университета заявили, что мумифицирование произошло 3,6 тысячи лет до Р.Х. Это удалось выяснить благодаря химическому исследованию с обследованием тела, также ученые в своей работе использовали итоги генетического анализа и радиоуглеродные вычисления.

Прежде специалисты доказали сложный состав вещества для бальзамирования народа страны фараонов. Ученым удалось раскрыть первых формул. Чтобы сберечь мумию, египтяне использовали ткань со смесью растительного масла, нагретой смолы хвои, клея на основе сахара или смолы и ароматические растения. Данное средство содержит такие же пропорции антибактериального вещества, применяемое в последующие годы. Изучаемая мумия прибыла из Верхнего Египта, что говорит о позднем использовании бальзамирования, еще до появления государства как такого и, соответственно, власти фараонов.

Ранее археологи нашли мумии с татуировками на теле. Одна из них являла собой овцу, другая знак в виде буквы S. Мумии датированы 5300-5100 годами.

Никита Готский