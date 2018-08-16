«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

Дрю Бэрримор собирается создать «Оргазматрон» для Гвинет Пэлтроу Певица Бьянка поведала фанатам о гадких предпочтениях в пище Её не спасти: Дана Борисова готова рассказать всю правду о Волочковой Джон Траволта спустя 40 лет воссоединился со своей подружкой из «Бриолина» Анна Хилькевич подарит 30 тысяч рублей тому, кто угадает имя её ребёнка Крах инста-империи: Какую цену заплатят за свой развод Рита Дакота и Влад Соколовский Резиновая кукла: Фанаты перестали узнавать Ким Кардашьян В Африке ради ритуального жертвоприношения обезглавили ребёнка и раскололи череп Google расширила программу оплаты за поиск уязвимостей «Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов Опять святая: Поймавшая звезду Волочкова назвала себя «избранной» Журналисты нашли связь между Меган Маркл и бывшей девушкой принца Гарри
| | Астроном разглядел на видео с МКС приближающуюся Нибиру

Астроном разглядел на видео с МКС приближающуюся Нибиру

Сегодня, 16:00

Уфолог уверен, что правительство до последнего будет скрывать правду, даже если конец света произойдет сегодня.

 Астроном-любитель Валентин Дегтярёв рассказал о том, что заметил на видео с МКС приближающуюся планету Нибиру. Некоторые источники говорят о том, что сегодня произойдет грандиозное столкновение с этой «планетой-убийцей», но до последнего ученые называли подобные предположения уфологическим бредом. Как аргументировали эксперты, Нибиру при ее огромных размерах (известно, что она в 3-5 раз больше Земли), астрономы должны были заметить задолго до вхождения в нашу Солнечную систему, но ничего подобного не случилось. Валентин Дегтярёв предъявляет видео-доказательства того, что Нибиру уже близко – ее видно даже на видео у околоземной космической станции.

Однако, скептики намекают, то астроном-любитель мог перепутать Нибиру с астероидом. Так, редактор астрологической школы Михаил Бородачев объяснил, что опасаться нечего, так как Нибиру это не «темная планета», скрывающаяся от телескопов. Из-за того, что за все годы наблюдения за космосом наука не смогла подтвердить существование Нибиру, ученые считаеют, что она представляет из себя «некую психоэмоциональную энергетическую программу», или другими словами выдумку людей.


Новости по теме
Апокалипсис сегодня: Экстрасенс рассказал, что делать перед концом света
Апокалипсис сегодня: Экстрасенс рассказал, что делать перед концом света

 На 16 августа некоторые эксперты прогнозировали столкновение Земли с планетой-убийцей Нибиру.

Путешествие во времени: В Сети появилось видео столкновения Земли с Нибиру
Путешествие во времени: В Сети появилось видео столкновения Земли с Нибиру

Загадочная планета Нибиру уже летит к Земле, столкновение произойдет через несколько дней и уничтожит все живое. Такое заявление сделал пользователь под ником…

Астроном: Планета, уничтожившая жизнь на Марсе, приближается к Земле
Астроном: Планета, уничтожившая жизнь на Марсе, приближается к Земле

 В этот раз Нибиру будет еще ближе к нашей планете и начнет взаимодействовать с Солнцем электрически. Появление Нибиру станет даже большей катастрофой для…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости