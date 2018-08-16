Астроном разглядел на видео с МКС приближающуюся Нибиру

Уфолог уверен, что правительство до последнего будет скрывать правду, даже если конец света произойдет сегодня.

Астроном-любитель Валентин Дегтярёв рассказал о том, что заметил на видео с МКС приближающуюся планету Нибиру. Некоторые источники говорят о том, что сегодня произойдет грандиозное столкновение с этой «планетой-убийцей», но до последнего ученые называли подобные предположения уфологическим бредом. Как аргументировали эксперты, Нибиру при ее огромных размерах (известно, что она в 3-5 раз больше Земли), астрономы должны были заметить задолго до вхождения в нашу Солнечную систему, но ничего подобного не случилось. Валентин Дегтярёв предъявляет видео-доказательства того, что Нибиру уже близко – ее видно даже на видео у околоземной космической станции.

Однако, скептики намекают, то астроном-любитель мог перепутать Нибиру с астероидом. Так, редактор астрологической школы Михаил Бородачев объяснил, что опасаться нечего, так как Нибиру это не «темная планета», скрывающаяся от телескопов. Из-за того, что за все годы наблюдения за космосом наука не смогла подтвердить существование Нибиру, ученые считаеют, что она представляет из себя «некую психоэмоциональную энергетическую программу», или другими словами выдумку людей.