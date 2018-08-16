Апокалипсис сегодня: Экстрасенс рассказал, что делать перед концом света

На 16 августа некоторые эксперты прогнозировали столкновение Земли с планетой-убийцей Нибиру.

Пока конспирологи ждут, что сегодня произойдет апокалипсис из-за столкновения Земли с Нибиру, экстрасенс рассказал, что делать перед концом света. Если человека ждет неминуемая гибель, лучше всего довести до конца тревожащие моменты. Ясновидящая Ольга Баст считает, что перед апокалипсисом нужно извиниться перед теми людьми, которых человек чем-то обидел. Также хорошо сделать те поступки, для которых раньше не было времени, как например, спрыгнуть с парашютом.

Ольга Баст считает, что может предчувствовать приближающуюся опасность, и нечто подобное ясновидящая чувствовала до 12 августа – именно в этот день случился пик звездного дождя. Экстрасенс советует быть осторожными сейчас, но при этом считает, что никакой катастрофы планетарного масштаба в ближайшее время не произойдет.

Сегодня историк из МГУ сообщил, что столкновение с Нибиру произойдет, но только через 12 тыс. лет. Если Нибиру больше Земли в 3-5 раз, то ее должны были увидеть задолго до входа в нашу Солнечную систему, а ничего подобного не наблюдается.