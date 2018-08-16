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| | Историк МГУ подтвердил столкновение Земли с Нибиру

Историк МГУ подтвердил столкновение Земли с Нибиру

Сегодня, 14:53

Гелий Клейменов привел действительные данные о «планете-убийце».

 Ведущий специалист МГУ историк Гелий Клейменов прокомментировал множественные сообщения в СМИ о том, что скоро произойдет столкновение Земли с Нибиру. Интересно, что именно на 16 августа некоторые источники делали прогнозы о начале апокалипсиса из-за Нибиру. Эксперты из МГУ подтвердил возможность столкновения, однако произойдёт оно далеко не сегодня и даже не завтра.

По расчетам ученого, наибольшая вероятность столкновения Нибиру и Земли будет через 12 тыс. лет. Причем, приближение Нибиру будет более чем заметным для каждого астронома и простого жителя планеты с телескопом: «Любое космическое тело, которое в диаметре больше 500 километров, будет видно за Плутоном. А если уж планета Нибиру, которая в 3-5 раз больше Земли, должна была стать заметной давным-давно», - сообщил Клейменов. Ученые посоветовал всем землянам, а особенно сторонникам существования Нибиру, «спать спокойно», так как видимой угрозы нашей планете пока нет.


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