Появится ли Нибиру: Конспирологи и ученые обсудили очередной конец света

Специалисты по теории заговора, а также уфологи и эзотерики решили, что апокалипсис произойдет сегодня, 16 августа. Пользователи же пока не увидели на «горизонте» ни Planet X, ни огромную комету, а ученые не сомневаются в том, что конца света не будет.

После грандиозного апокалипсиса в 2000-м году, наша планета «переживает» конец света регулярно, и даже по несколько раз за короткие периоды времени. Конспирологи, уфологи и эзотерики недавно обсудили в Сети очередной из них. На этот раз у специалистов возникли споры о том, что уничтожит все живое на нашей планете. Некоторые из них считают, что апокалипсис «устроит» таинственная планета-двойник Земли, которая войдет в Солнечную систему, другие же сомневаются в том, появится ли Нибиру, и утверждают, что в атмосферу нашей планеты войдет огромная комета «Невероятный Халк». Сошлись псевдоученые только в одном: апокалипсис произойдет уже сегодня, 16 августа. Конспирологи утверждают, что мировое правительство знает о конце света и уже приступило к эвакуации в специальные подземные бункеры. Пользователи Сети подчеркивают, что небо чистое, и не верят в очередной конец света.

Следует отметить, что существование Нибиру больше не загадка для ученых: они доказали ее наличие, как и то, что Planet X абсолютно «безвредна» для человечества. В связи с чем специалисты присоединились к обсуждению сегодняшнего апокалипсиса. Последователь учений Захарии Ситчина, руководитель сайта sitchinstudies Люк Баркер отметил, что о существовании Нибиру впервые рассказали шумеры. Они описали, что раз в 3600 лет эта таинственная планета входит в Солнечную систему и покидает ее, не причинив никакого вреда, так как двигается она по сильно вытянутой эллиптической орбите. Люк Баркер акцентирует, что в древних письменах нет никакого намека на то, что Нибиру врежется в Землю, поэтому он утверждает, что конца света сегодня не будет. Ситуацию прокомментировал и профессор МГУ, руководитель лаборатории космического мониторинга, астрофизик Владимир Липунов. Он подчеркнул, что гипотезы конспирологов не подтверждены ни одним научным фактом. Липунов напомнил о появлении роботов-телескопов, которые произвели «настоящую революцию» в астрономии, и отметил, что ни один из них не зафиксировал приближении крупного объекта к нашей планете, чего также не произойдет в ближайшие месяцы. Астрофизик заключил, что человечеству ничего не угрожает ни сегодня, ни в этом году.

Виктория Озерова