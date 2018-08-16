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Препарат против ВИЧ успешно прошёл тестирование

Сегодня, 14:01

Задачей проводимых опытов было измерение вирусной нагрузки и количества CD4 T-клеток в связи воздействием моноклонального антитела.

Американские учёные возлагали на ибализумаб определённые надежды. Ведь после того, как его одобрили в Управлении по надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA), препарату предстояло пройти важные испытания в Йельском университете. Для тестирования отобрали группу больных с ВИЧ, которым на первом этапе вводили препарат внутривенно с неэффективной терапией, а на втором этапе совмещали дозы лекарства с оптимизированным лечением.

По результатам исследований, больные с множественной лекарственной устойчивостью показали, что вирусная нагрузка у них уменьшилась, а число CD4 T-клеток увеличилось. Лечение оказалось неэффективным только для одного человека, больного СПИД. Также отмечается, что новый препарат полностью совместим с другими лекарственными средствами от ВИЧ. Это позволило учёным заявить, что новое лекарство на основе моноклонального антитела успешно прошло апробационные тестирования.


Дмитрий Брокгауз
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