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| | Специалисты рассказали, нужно ли завтракать перед тренировкой

Специалисты рассказали, нужно ли завтракать перед тренировкой

Сегодня, 11:06

Британские учёные выяснили, что завтракать перед утренней тренировкой полезно и необходимо.

 

Был проведён эксперимент, в ходе которого у двенадцати мужчин замеряли уровень глюкозы в крови через три часа после еды, через час после тренировки, через два часа после отдыха и через час после тренировки натощак. В итоге учёные сделали вывод, что завтрак перед тренировкой улучшает скорость метаболизма и вывода глюкозы из организма, улучшает обмен веществ и благотворно влияет на уровень сахара.

Так же специалисты советуют, чтоб в завтраке присутствовали углеводы, это будет хорошо влиять на углеводный обмен и даст необходимую энергию перед утренней пробежкой. Лучше всего для завтрака подойдёт каша на молоке.

Ещё для поддержки организма в здоровом состоянии, и для хорошего самочувствия не стоит забывать о вреде еды перед сном. Это может спровоцировать серьёзные заболевания, ожирение и даже онкологию. Если совсем не получается не есть поздно, то нужно хотя бы воздержаться от тяжёлой и жирной пищи. В идеале – выпить стакан лёгкого кефира с диетическим печеньем.


Святослав
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