В Японии нашли новый вид морских коньков

Японские специалисты открыли новый вид крошечных морских коньков. Им дали имя «Японские свинки».

На Юго-востоке Японии дайверы впервые заметившие данный вид, заметили сходство крохотных морских обитателей с новорожденными свинками, поэтому впоследствии этот вид так и назвали. Эти морские коньки действительно крохотные, взрослые особи не превышают 16 мм.

Не смотря на то, что вид обнаружили недавно, он не является редким. Коньки обитают на глубине 5-25 м, имеют яркий красивый окрас, а так же одну пару структур, похожих на крылья. У других видов таких структур обычно 2 или более пар. Расположенный на спине самцов нарост служит для привлечения самок. За счёт своего размера коньки без труда маскируются в водорослях. На данный момент известно 54 вида морских коньков, из них пять, включая «японскую свинку» открыты в Японии.

Святослав