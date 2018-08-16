Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

Учёные рассказали о «грязевом Апокалипсисе» на Земле В США рассказали, почему они никогда не смогут завоевать Россию В США использовали искусственный интеллект для безотходности в торговле Звезда «Сватов» обратилась в полицию из-за угроз поклонника Джонни Депп обвинил бывшую жену в справлении нужды в супружеском ложе Фанаты попытались выяснить, правдивы ли слухи о беременности Марго Овсянниковой от Артема Сороки Швейцарские ученые нашли метод подавить хронический зуд «Не счастливые дети с мячиком»: Виктория Боня испугалась робота на прогулке Супруга Стаса Костюшкина узнала об измене супруга Леннон выложил в Instagram совместный снимок с Маккартни Судебные тяжбы из-за нового «Простоквашино» могли добить Успенского Дуров призвал пользователей во «ВКонтакте» выступить против Альянса за Орду
| | В Японии нашли новый вид морских коньков

В Японии нашли новый вид морских коньков

Сегодня, 10:23

 Японские специалисты открыли новый вид крошечных морских коньков. Им дали имя «Японские свинки».

 

На Юго-востоке Японии дайверы впервые заметившие данный вид, заметили сходство крохотных морских обитателей с новорожденными свинками, поэтому впоследствии этот вид так и назвали. Эти морские коньки действительно крохотные, взрослые особи не превышают 16 мм.

Не смотря на то, что вид обнаружили недавно, он не является редким. Коньки обитают на глубине 5-25 м, имеют яркий красивый окрас, а так же одну пару структур, похожих на крылья. У других видов таких структур обычно 2 или более пар. Расположенный на спине самцов нарост служит для привлечения самок. За счёт своего размера коньки без труда маскируются в водорослях. На данный момент известно 54 вида морских коньков, из них пять, включая «японскую свинку» открыты в Японии.


Святослав
Новости по теме
Японские ученые нашли пластиковый пакет на дне Марианской впадины
Японские ученые нашли пластиковый пакет на дне Марианской впадины

 Специалисты, из Японии работающие в агентстве науки и технологии по исследованию морских недр Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology все чаще…

Американские ученые обнаружили новый вид морских черепах
Американские ученые обнаружили новый вид морских черепах

Ученые США обнаружили новый вид черепах в Алабаме, а также рассказали об уникальной особенности данного вида.

Инженеры из США придумали, как ловить морских животных без вреда для них
Инженеры из США придумали, как ловить морских животных без вреда для них

 Новый способ отлова морских обитателей для их изучения быстрее и безопаснее существующих аналогов. С его помощью животное можно безопасно извлечь из воды и…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости