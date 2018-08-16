Учёные нашли у слонов ген, убивающий раковые клетки

Учёные обнаружили у слонов «зомби-ген» способный защищать их от раковых заболеваний. Благодаря ему слоны живут столько же, сколько и люди.

Известно, что у слонов примерно в сотню раз больше опасных раковых клеток, чем у людей, однако животные страдают от онкозаболеваний на 13% меньше чем люди. Этот факт стимулировал учёных тщательнее изучить геном слонов, и это привело к удивительной находке.

За борьбу с раковыми клетками у слонов, как и у людей отвечает ген р53, однако у людей копия данного гена всего одна, а у животных около 20-ти. Также у слонов обнаружили LIF6 – ген прозванный «зомби-геном» за его необычное свойство. Ген начинает работать при активизации р53, производит белок, который разрушает митохондрии злокачественных клеток. Именно благодаря этому гену слоны не вымерли в ходе эволюции, а наоборот - стали расти в размерах за последние 25-30 млн. лет.

Святослав