Ученые: Пассивное курение в детском возрасте может привести к смерти от болезней легких во взрослом

Новое исследование показывает, что, в первую очередь, существенно возрастает риск хронической обструктивной болезни легких.

Ученые отмечают, что вред пассивного курения известен обществу уже давно. Сейчас же им удалось установить, что именно по этой причине во взрослом возрасте может развиться серьезнейшая болезнь легких, которая приведет к летальному исходу.

Ни для кого не секрет, что пассивное курение оказывает неблагоприятное воздействие на легочную и сосудистую системы у детей и взрослых. Оставалось неизвестным при этом, связано ли пассивное курение в детстве со смертностью во взрослой жизни. Чтобы изучить этот вопрос, эпидемиологи Американского онкологического общества под руководством Уильяма Райана Дайвера изучили ассоциации воздействия дыма в детском и взрослом возрасте со смертью.

Крайне распространенным оказалась ишемическая болезнь сердца, инсульт, а также хроническая обструктивная болезнь легких среди 70,9 тысяч мужчин. Участники исследования находились в возрастной группе от 50 до 74 лет в начале исследования, отвечали на вопросы о пассивном воздействии дыма на них в детстве и взрослом возрасте.

Те, кто сообщал о том, что жили с заядлыми курильщиками на протяжении всего своего детства, имели повышенный риск смерти от хронической обструктивной болезни легких больше на 31% по сравнению с остальными.

Кроме того, воздействие пассивного курения (10 или более часов в неделю) связывают с увеличенным на 9% риском смертности от причин, не связанных с исследованием, на 27% от ишемической болезни сердца, на 23% увеличивается риск смерти от инсульта и на 42% выше риск смерти от хронической обструктивной болезни легких.

Николай Офицеров