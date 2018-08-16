Швейцарские ученые нашли метод подавить хронический зуд

Причины возникновения кожного зуда могут быть самыми разнообразными. Нередко он сигнализирует о первых симптомах заболеваний нервной системы, внутренних органов и даже онкологии.

По данным статистики, этому недугу подвержено около 10% населения. Учёные Цюрихского университета исследовали влияние различных лекарственных препаратов на основные рецепторы спинного мозга. Группа учёных Института фармакологии и токсикологии под руководством Ульриха Цейлхофера изучила поступление сигналов в мозг через нейроны позвоночника. После ряда успешных экспериментов на собаках и мышах, они нашли метод подавить острые формы хронического зуда. При всей ограниченности вариантов лечения этого заболевания, швейцарские медики получили препарат, блокирующий подачу сигнала о зуде в мозг.

Врачи дают общие рекомендации при проявлении симптомов кожного зуда: соблюдение диеты, ограничивающей острую и солёную пищу, кофе и алкоголь. Кроме этого, следует избегать перегрева, слишком горячей воды, ношения одежды из синтетических тканей и пользования щелочным мылом.

Дмитрий Брокгауз