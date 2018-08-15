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| | Ученые назвали пять способов мгновенно стать уверенными в себе

Ученые назвали пять способов мгновенно стать уверенными в себе

Сегодня, 22:48

Это качество иногда просто незаменимо в повседневной жизни: встречах с родителями, переговорах на работе и даже во время шопинга. Однако некоторые люди напрочь лишены уверенности в себе и мучаются под гнетом всевозможных «я не смогу».

Эксперты назвали пять способов мгновенно стать уверенными в себе. Следуя этим рекомендациям, человек сможет повысить уровень уверенности на 145%.

Первое – поддерживать хорошую осанку. Ученые рекомендуют для начала вытянуться до предела и даже стать на носочки. Лопатки нужно тянуть назад, подбородок поднять и смотреть прямо перед собой. Делать это нужно почаще, добавив ко всему ежедневную планку, приседания с ровной спиной.

Второе – не частить. Следить за речью очень важно, ведь когда человек начинает нервничать, у него ускоряется голос. Выступая перед публикой, необходимо следить за темпом речи и не забывать дышать. Тогда слова будут иметь вес и достигать цели.

Третье – сохранять улыбку на лице. При столкновении с неурядицами велико искушение уйти в себя и заслужить репутацию брюзги. Для этого нужно улыбаться, искренне и по-настоящему. Чтобы улыбка не вышла фальшивой, рекомендуется встать перед зеркалом, закрыть глаза, опустить их вниз. После поднять глаза и открыть их с улыбкой. Вот эта улыбка и будет настоящей.

Четвертое – переглядывайте собеседника. Человек, если он не сидит сиднем дома, часто получает зрительный контакт с собеседником: будь то обед с сослуживцами, беседа с официантом, продавцом в магазине. Нужно забыть о том, чтобы отводить взгляд первым и начинать выигрывать в гляделки. Необходимо думать о каждом поединке взглядами, как о маленькой, но важной войне.

Пятое – избавиться от ярлыка. Необходимо научиться принимать себя другими и принимать решение в первые три секунды, дальнейшие сомнения приведут к ложному выбору.


Дарья Светозарова
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