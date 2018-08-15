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| | Ученые назвали 14 привычек, из-за которых возникает хроническая усталость

Ученые назвали 14 привычек, из-за которых возникает хроническая усталость

Сегодня, 22:02

Оказалось, что не только недосып или голодание могут вызвать упадок сил и сонливость. Ученые назвали еще несколько «мелочей», которые толкают человека если не к могиле, то к больничной койке.

Эксперты назвали 14 привычек, из-за которых возникает хроническая усталость. В числе первых заблуждений ученые указали на желание пропустить тренировку в спортзале. Специалисты объяснили, что человеком овладевает искушение дать волю своей лени в надежде, что это поможет набраться сил. Однако выяснилось, что физические нагрузки помогают взбодриться.

Еще одна причина – недостаток жидкости в организме. Диетологи сделали открытие – даже двухпроцентный дефицит воды может спровоцировать повышенную утомляемость.

Третья причина – нехватка железа. Отсутствие достаточного количества вещества в организме делает человека слабым и мешает концентрации.

Еще одним «гвоздем в крышку гроба» может стать перфекционизм. Паталогическое стремление к совершенству мешает получению удовлетворения от работы, истощаются резервы.

Склонность к постоянной драматизации также вредит общему самочувствию. Такие люди рискуют окончить дни в психиатрической клинике. Поэтому нужно постоянно твердить себе слова Карлсона: «Пустяки, дело то житейское».

Завтрак – съешь сам. Диетолог поясняет, что организм в течение сна расходует энергию на переваривание пищи, и если утром не получить порцию калорий, то весь день будет чувство бессилия. Вот только от фастфуда лучше воздержаться, а отдать предпочтения растительной пище.

Желание всем угодить может уложить на больничную койку. Ученые рекомендуют научиться говорить «нет» сначала вслух наедине с собой, тогда легче будет сказать это просителю.

Бардак на рабочем месте – это девятая вероятная причина упадка сил. Заваленный рабочий стол психологически истощает.

Одиннадцатая причина усталости – это привычка употреблять перед сном бокал вина. Вопреки расхожему мнению, это не помогает расслабиться, а лишь нарушает сон.

Проверка почты перед сном может нарушить биоритмы, так как экраны планшета подавляют уровень мелатонина, отвечающего за цикличность сна и бодрствования.

Злоупотребление кофеином – еще одно ложное средство борьбы с усталостью. В день дозволяется выпить лишь три чашки кофе без вреда для здоровья, а чрезмерный сон на выходных даст ощущения разбитости.


Дарья Светозарова
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