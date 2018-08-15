Ученые рассказали, как похудеть, когда все методы испробованы и ничего не получилось

Многие люди с лишним весом начинают ходить в спортзал, худеют, затем появляется застой в результатах, они отчаиваются и начинают вести прежний образ жизни.

Ученые рассказали, как сбросить лишний вес, когда все методы испробованы, ничего не получилось и итоги упорных тренировок равны нулю или не стоят потраченных усилий. В этом случае на выручку приходит растяжка. Стретчинг является эффективным средством для похудения. Организм человека адаптируется к однообразным нагрузкам и перестает реагировать на физические упражнения. Поэтому новичку гораздо проще добиться определенных результатов, нежели тренированному атлету.

От застоев в спортивном зале спасет растяжка. Стретчинг поможет не только похудеть, но и набрать мышечную массу. При выполнении упражнений на растяжку затрачивается много энергии. Это позволяет сбрасывать лишние килограммы. У увлекающихся стретчингом появляются микроразрывы мышечной ткани. Они не вредят здоровью, а наполняются соединительной тканью. В итоге человек становится более мускулистым и подтянутым.

Растяжка обогащает организм кислородом – отличным жиросжигателем. Любители стретчинга получат легкость, красивую фигуру и пользу для здоровья. Всё это без изнурительных тренировок в спортивном зале. 10-15 минут занятий на растяжку после кардио и столько же после силовых упражнений достаточно, чтобы привести свое тело в хорошую форму.

Домбровский Сергей