Ученые: Успех в карьере зависит от счастья

Чтобы карьера поползла вверх, нужно усердно работать. Такие слова все слышали с самого детства. Однако для этого нужно не только это.

Американские ученые провели исследование и выяснили, что успех в карьере может зависеть от счастья. По словам специалистов, счастье может быть не только следствием, но и причиной роста по карьерной лестнице. Данное заявление опровергает знакомые с детства слова, что для успеха в карьере стоит усиленно трудиться. Для выяснения окончательного решения ученые провели исследования, которые подтвердили сделанные выводы.

Специалисты говорят, что данное утверждение может стать важным не только для отдельных людей, но и для некоторых организаций. Однако, счастье – это не единственный фактор успеха. Также на карьеру влияет усердие и упорство.

Анна Котова