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| | «Рассадник бактерий»: Ученые советуют стирать постельное белье не реже раза в неделю

«Рассадник бактерий»: Ученые советуют стирать постельное белье не реже раза в неделю

Сегодня, 05:20

Человек находится в постели значительную часть своей жизни. Поэтому простыни и подушки могут стать настоящим «рассадником бактерий», если не обращать внимание на их чистоту.

 

Сотрудник Университета Нью-Йорка Филипп Тиерно советует стирать постельное белье не реже одного раза в неделю. В этом случае микроскопическая жизнь не успеет зародиться и человек не заболеет. При противоположном подходе к данной ситуации люди рискуют получить серьезный недуг. На постельном белье могут располагаться от четырех до 17 видов грибов. На подушках и простынях остается перхоть, шерсть домашних животных и прочие бактерии.

Дабы обезопасить себя нужно стирать постельное белье минимум три раза в неделю. Ученые убеждены, это защитит от вероятности приобретения аллергии и других недугов. Если пренебречь рекомендациями специалистов, то можно получить астму и прочие серьезные заболевания. Избавиться от них будет на порядок сложнее, нежели своевременно стирать постельное белье.


Домбровский Сергей
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