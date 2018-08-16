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| | Ученые обнаружили «галактическую пустыню» в юной Вселенной

Ученые обнаружили «галактическую пустыню» в юной Вселенной

Сегодня, 07:40

«Галактическая пустыня» имеет диаметр в 500 млн световых лет и расположена в созвездии Рыб. Зафиксировать ее удалось с помощью телескопа «Субару».

 

Информацию об этом событии распространяет журнал Astrophysical Journal. Обнаружили космическую пустоту сотрудники Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Наличие подобного объекта в юной Вселенной коренным образом трансформирует представления физиков о рождении первых галактик. Рассказал о новом открытии американский ученый Стивен Фурланетто. На сегодняшний день в среде астрофизиков преобладает теория, что материя по Вселенной распространяется неравномерно. Специалисты сравнивают ее с гигантской паутиной.

Огромная сеть, соединена подобно нейронным связям и разделяется пустотами. Скопления материи и ее отсутствие считают результатом наличия «эха» Большого Взрыва. Недавно астрономы обнаружили рядом с Млечным путем галактику, которую назвали «Великий Отталкиватель». Этот космический объект не имеет видимой материи. Затем физики выяснили, наша галактика располагается в пустоте, где пространство расширяется быстрее, нежели в других уголках Вселенной.

Американские ученые недавно заметили еще одну аномалию. Астрономы наблюдали за космическими объектами, находящимися на расстоянии 12 млрд световых лет от Земли через телескоп «Субару». Они обнаружили «галактическую пустыню». Там космические объекты расположены в три раза реже, нежели предполагает современная научная теория.


Домбровский Сергей
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