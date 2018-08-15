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| | Ученые придумали новый метод выявления рака легких

Ученые придумали новый метод выявления рака легких

Сегодня, 14:27

Сейчас врачи используют срез тканей для определения наличия онкологического заболевания. Такой способ является недостаточно эффективным, поскольку не показывает всей картины протекания заболевания.

 

Биологи придумали новый метод выявления рака, он не потребует больших усилий и приведет к хорошим результатам. Для определения наличия онкологии в легких индикатором может выступать рибонуклеиновая кислота. РНК способствует или предотвращает развитие серьезного недуга. Определить уровень рибонуклеиновой кислоты можно с помощью анализа крови. Выявление рака легких на ранних стадиях является важной задачей, которую до сих пор не выполнили ученые.

Смертность от этого заболевания превышает 80%. Речь идет о запущенных формах недуга. Очень важно разработать новый эффективный метод, способный своевременно и точно определить отклонения в функционировании организма. Если биологам удастся этого достичь, то они спасут множество пациентов онкологических диспансеров.


Домбровский Сергей
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