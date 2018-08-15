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| | Ученые нашли еще одну опасность недосыпа

Ученые нашли еще одну опасность недосыпа

Сегодня, 13:54

Оказалось, что недостаток сна приводит к тому, что люди намного чаще чувствуют одиночество, а также избегают общения с людьми.

 

Ученые из США нашли еще одну опасность недосыпа. Для этого они провели исследование, в котором приняли участие 18 человек. Добровольцы прошли обследование после нормального сна и после бессонницы. После обследования молодым людям включали видео, на котором человек медленно продвигался к объективу камеры. Все участники должны были нажать кнопку, которая остановит видео во время чувства дискомфорта. Выяснилось, что испытуемые после бессонницы намного раньше нажимали кнопку, чем после нормального сна. Помимо этого ученые просканировали мозг и выяснили, что после бессонницы орган задействовал цепь нейронов, которые отвечали за реакцию на угрозу.

Второй этап исследования заключал, что тысячи сторонних наблюдателей также посмотрели запись, но не знали, что испытуемые были лишены сна. Наблюдатели заявили, что данные люди были одиноки и не спешили сходиться и общаться с остальными людьми.


Анна Котова
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