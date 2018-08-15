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| | Диетологи: Популярная у россиян арбузная диета приносит только вред

Диетологи: Популярная у россиян арбузная диета приносит только вред

Сегодня, 13:22

Эксперты убеждены, что ожидаемая польза оборачивается обратным эффектом, если чрезмерно увлекаться данным видом питания.

 

Об этом с прессой пообщался главврач клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехологии» Зайнудин Зайнудинов. Диетолог отмечает, что питание одними лишь арбузами в течение нескольких дней или даже недель приводит к тому, что в организме образовывается существенный дисбаланс.

«Арбуз – это достаточно низкокалорийный продукт, всего до 35 килокалорий на 100 грамм. В составе имеются витамины, минералы, он богат фруктозой, пищевыми волокнами, сахарозой. Рассматривать его исключительно как источник витаминов нет никакого смысла. Витаминный состав в арбузах богатый, но их количество незначительно по сравнению с дневной нормой потребления», - отметила Зайнудинов.

Тем не менее, он считает, что на основе арбуза можно организовать питание один раз в неделю во время так называемого разгрузочного дня. Максимум в неделю таких дней может быть два, но только при условии, что за человеком ведется врачебное наблюдение и он не выставляет себе рацион самостоятельно, ведь, в таком случае, он может навредить себе намного больше.

Во время разгрузочного дня возможно употребление до полутора килограмма арбуза. Также в сезон бахчевых диетолог советует арбузами заменять определенные блюда. Рекомендованная «арбузная норма», как назвал ее диетолог, составляет не более 200 грамм.


Николай Офицеров
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