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| | Химики разработали стираемый материал для 3D-принтера

Химики разработали стираемый материал для 3D-принтера

Сегодня, 11:51

Данную разработку можно убрать, не нарушив остальную конструкцию. Такая печать используется не только для основных конструкций, но и для временных.

 

Химики из Германии разработали стираемые материалы для 3D-принтера, которые при его уборки не нарушать остальной конструкции. Специалисты создали четыре набора, два из них можно удалить, не зацепив другие. Один остается постоянной конструкцией, а последний работает как ластик. Все материалы становятся твердыми благодаря лазерному лучу, а становятся мягкими и могут быть стерты при помощи смешивающего агента.

До этого ученые из США разработали алгоритм, сравнивающий изделие, напечатанное на 3D-принтере, с оригиналом и может остановить процесс создания, если найдет ошибку или дефект. Сейчас в таких приборах нет такого алгоритма, который отслеживает ошибки. Именно из-за этого на создание в основном больших предметов нужно намного больше затрат.


Анна Котова
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