Ученые: Капуста защищает кишечник от рака

Сотрудники института Фрэнсиса Крика в Лондоне обнаружили в капусте вещество I3C, которое защищает кишечник от рака. Такое заявление сделал ученый Гитт Стокингер.

Специалисты давно исследуют различные инфекции, способствующие развитию онкологических заболеваний прямой или толстой кишки. Очень плохо на кишечник воздействуют бактерии Heliobacter pylori Streptococcus gallolyticus. Вещество I3C, содержащееся в различных видах капусты, убивает эти микробы. Стокингер с коллегами проводили эксперименты на мышах. При введении I3C в организм грызунов у них нормализовалась микрофлора кишечника. При этом сопротивляемость мышей к онкологическим заболеваниям повышалась. Грызуны, питающиеся обычной пищей, страдали от рака желудка чаще.

У подопытных усиливался иммунитет, и они эффективнее боролись с опасными микробами. Ученые еще не проводили экспериментов на людях, но рекомендуют им чаще употреблять капусту и прочие овощи. Они в любом случае окажут человеку огромную пользу и не принесут вреда.

Домбровский Сергей