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| | Ученые в Приморье нашли уникальные поселения древних людей

Ученые в Приморье нашли уникальные поселения древних людей

Сегодня, 11:10

Удалось сделать это в ходе работ в летней экспедиции на территории Лазовского района Приморского края.

 

Группа ученых – археологов из Дальневосточного университета отчиталась об уникальной находке. Сообщается, что речь идет о двух древних поселениях, которые относятся к II – I тысячелетиям до нашей эры. Именно в подобных пунктах свой быт обустраивали древние люди.

Дальневосточные ученые решили назвать их «Первый оленевод» и вручить им номера 6 и 7. В одном из таких поселений, которое ученые предположительно относят к эпохе бронзового века, удалось найти следы жилища вместе с деревянными конструкциями, а во втором – обломки древних керамических предметов.

«Все объекты располагают на побережье Японского моря, неподалеку от острова Петрова – одной из знаковых достопримечательностей края, которая обросла различными легендами и реликтовой тисовой рощей. Доисторические находки показывают, что древние обитатели Приморья постоянно возводили в этом месте дома, вели сельскохозяйственную деятельность и могли посещать близлежащий остров уже более трех тысяч лет тому назад», - утверждает глава пресс-службы университета Анна Леонтьева.

Это уже далеко не первая подобная находка археологов в этом районе Приморья. Представители Дальневосточного университета искренне надеются, что исследования позволят не только уточнять знания относительно древней истории региона, но также, что не менее важно, будут способствовать развитию туристско-рекреационной зоны неподалеку острова Петрова.

Дело в том, что именно здесь компания-резидент свободного порта Владивосток уже работает над созданием рекреационного комплекса. В нем появятся гостевые коттеджи, административное здание, кемпинг и археологический парк.


Николай Офицеров
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