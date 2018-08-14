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| | Ученые рассказали, почему женщины отказываются заниматься сексом

Ученые рассказали, почему женщины отказываются заниматься сексом

Сегодня, 21:34

Вагинизм заставляет представительниц прекрасного пола чувствовать себя неуверенным в постели с мужчиной.

Ситуация, при которой жена отказывается от интимной близости с мужем, давно превратилась в шутку. Однако за нежеланием женщины заниматься сексом может стоять серьезная проблема со здоровьем, о которой знают немногие мужчины. Ученые рассказали, почему дамы отказываются от близости, а также сообщили, на какие тревожные симптомы во время секса женщины должны обратить внимание.

Оказывается, получать удовольствие от занятий любовью некоторым дамам может мешать судорожный спазм мышц половых путей, вызывающий острую боль. Этот спазм называют вагинизмом, а причина его чаще всего связана со стрессовым состоянием женщин, но иногда возникает при травме влагалища после родов или неудачного сексуального опыта. Из-за спазмов половых путей не только секс, но и использование тампонов становится невыносимым для представительниц прекрасного пола. Мысль, что секс может быть болезненным, оказывает негативное влияние и на психическое состояние женщины, из-за чего даже мысль или разговор о половой близости может вызывать фантомные боли в области половых органов.

Врачи сообщают, что эта болезнь поддается лечению, но чем дольше женщина игнорирует симптомы, тем негативнее это отражается как на ее физическом, так и на психологическом состоянии.


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