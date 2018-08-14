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| | Полувековая загадка решена: Физики разломали спагетти на две части

Полувековая загадка решена: Физики разломали спагетти на две части

Сегодня, 20:59

В прошлом это казалось невозможным. Физики из США и Франции разломали спагетти на две части, создав специальную машину, которая скручивает их на 270 градусов и сгибает со скоростью три миллиметра в секунду.

Загадкой разлома спагетти на две части заинтересовался более полувека назад физик Ричард Фейнман. Сколько он не пытался разделить макароны пополам, у него ничего не получалось. Объяснить этот феномен ученые на протяжении долгого времени тоже не могли. Это удалось сделать только современным специалистам. Для того, чтобы спагетти поломались по середине нужно скручивать их на 270 градусов и сгибать со скоростью три миллиметра в секунду. Тогда появляется необходимая деформация и поставленная цель становится достижимой. В других случаях экспериментаторы потерпят неудачу.

Как только физики поняли, какие условия требуется создать, сразу же сконструировали специальную машину для спагетти. В итоге они решили задачу, которая не давала покоя ученым на протяжении полувека.


Домбровский Сергей
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