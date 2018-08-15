Эксперты создали пиво, склоняющее к сексу

Напиток, созданный из хмеля, наладил личную жизнь огромного количества пар со всего мира.

Завод по разработке пива Cerne Abbas выпустил пиво под названием Watercress Warrior. Напиток имеет настолько приятный на вкус, что содержит в себе возбуждающий эффект. О таком известии сообщают в The Sun.

Эксперты пишут, что после употребления пива человека так и манит к представителю противоположного пола. Самое интересное, после употребления хмельного напитка половой акт становится намного ярче.

Мастера изобретенного пива сообщают, что в составе есть секретный ингредиент, который обрабатывали по особому методу. Тайный компонент - это листья кресс-салата. Также для идеального пивного вкуса использовали чистейшую родниковую воду.

За свое существование пиво-возбудитель помог огромному количеству влюбленных наладить отношения.