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| | Ученые: Древние индейцы заводили попугаев ара

Ученые: Древние индейцы заводили попугаев ара

Сегодня, 18:29

Для племени майя птицы были особым символом, носить перья на головном уборе было крайне почетно.

 

Американские специалисты выяснили, что попугаев ара разводили еще до прибытия европейцев. Об исследовании сообщают в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые проанализировали 17 древних скелетов попугаев вида ара, которые обитали в Мексике. Из костей вытягивали митохондриальное ДНК. Результаты показали, что птицы обитали в 900-1200 году н.э. В ходе анализа ученые узнали, что генетического разнообразия у представителей ара практически не было.

Специалисты считают, что попугаи были потомками птиц, которых разводили в неволе много лет назад. Также ученые выяснили, что Алые ара были важнейшим элементов в древней культуре индейце. Племена украшали свои головные уборы перьями, однако позволить себе такое могли только избранные. Кстати, индейцы изображали попугаев на керамике и плитах.


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