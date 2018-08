Ученые: Древние индейцы заводили попугаев ара

Для племени майя птицы были особым символом, носить перья на головном уборе было крайне почетно.

Американские специалисты выяснили, что попугаев ара разводили еще до прибытия европейцев. Об исследовании сообщают в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые проанализировали 17 древних скелетов попугаев вида ара, которые обитали в Мексике. Из костей вытягивали митохондриальное ДНК. Результаты показали, что птицы обитали в 900-1200 году н.э. В ходе анализа ученые узнали, что генетического разнообразия у представителей ара практически не было.

Специалисты считают, что попугаи были потомками птиц, которых разводили в неволе много лет назад. Также ученые выяснили, что Алые ара были важнейшим элементов в древней культуре индейце. Племена украшали свои головные уборы перьями, однако позволить себе такое могли только избранные. Кстати, индейцы изображали попугаев на керамике и плитах.